Corea del Sud: Critiche al procuratore generale Lee Won-seok per la gestione delle indagini su Kim Geon-hee

26 Agosto 2024_ Il procuratore generale Lee Won-seok è stato aspramente criticato per la sua gestione delle indagini riguardanti Kim Geon-hee, moglie del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol. Durante un programma radiofonico, gli avvocati hanno messo in discussione la decisione di Lee di convocare un comitato di revisione delle indagini, ritenendola una manovra politica piuttosto che un'azione basata su prove concrete. Inoltre, si prevede che il comitato possa concludere con un verdetto di non colpevolezza, suscitando ulteriori polemiche politiche. La fonte di queste informazioni è news.sbs.co.kr. La situazione attuale evidenzia le tensioni politiche in Corea del Sud, dove le indagini su figure di alto profilo continuano a sollevare interrogativi sulla trasparenza e l'integrità del sistema giudiziario.