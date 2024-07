Corea del Sud: Critiche all'accordo per l'iscrizione del sito di Sado come patrimonio mondiale

26 Luglio 2024_ La Corea del Sud e il Giappone hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'iscrizione del sito minerario di Sado come patrimonio mondiale, suscitando forti critiche da parte dell'opposizione sudcoreana. I membri dell'opposizione avvertono che tale iscrizione potrebbe permettere al governo giapponese di nascondere le atrocità del periodo coloniale, in particolare il lavoro forzato dei coreani. Inoltre, sottolineano che il Giappone non ha rispettato le promesse fatte in passato riguardo alla trasparenza storica. La questione è stata sollevata in una conferenza stampa, evidenziando le preoccupazioni sulla manipolazione della storia da parte del Giappone, come riportato da 한겨레. I politici sudcoreani chiedono che il governo richieda con fermezza la revoca dell'accordo fino a quando non saranno garantite misure concrete per riconoscere il lavoro forzato dei coreani.