Corea del Sud: Crollo del supporto per il presidente Yoon Suk-yeol sotto il 20%

01 Novembre 2024_ Un recente sondaggio ha rivelato che il tasso di approvazione del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è sceso sotto il 20%, segnando un significativo crollo del supporto popolare. Le ragioni di questo calo sono state analizzate, evidenziando le preoccupazioni dei cittadini riguardo alla gestione economica e alle politiche governative. Il presidente Yoon, in carica dal maggio 2022, ha affrontato critiche crescenti per la sua risposta a questioni sociali e politiche. La situazione attuale riflette un clima di insoddisfazione tra la popolazione, come riportato da 매일경제. Questo cambiamento nei sondaggi potrebbe influenzare le future decisioni politiche e le strategie del governo sudcoreano, in un contesto di crescente pressione da parte dell'opinione pubblica.