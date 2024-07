Corea del Sud: Daejeon registra il più alto tasso di natalità per il quinto anno consecutivo

27 Luglio 2024_ Daejeon ha registrato il più alto tasso di natalità in Corea del Sud per il quinto anno consecutivo, con un aumento del 1,0% nel...

27 Luglio 2024_ Daejeon ha registrato il più alto tasso di natalità in Corea del Sud per il quinto anno consecutivo, con un aumento del 1,0% nel numero di nascite nel 2023, raggiungendo un totale di 17.374 neonati. Questo dato supera significativamente la media nazionale di crescita del 0,4%. Gli esperti attribuiscono questo successo a un ambiente lavorativo stabile e a condizioni abitative favorevoli nella città. Daejeon prevede di continuare a rafforzare le politiche di incentivazione alla natalità per sostenere ulteriormente questo trend. La notizia è stata riportata da 매일경제. Daejeon è una delle principali città della Corea del Sud, nota per la sua innovazione tecnologica e per essere un importante centro di ricerca.