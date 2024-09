Corea del Sud: Daejeon Techno Park sigla accordo con ART-ER per l'ingresso nel mercato italiano

11 Settembre 2024_ Daejeon Techno Park ha firmato un accordo con ART-ER, un consorzio dell'Emilia-Romagna, per supportare le aziende di Daejeon nell'ingresso nel mercato italiano. L'accordo, siglato il 10 settembre 2024, prevede lo sviluppo di programmi di supporto per startup e PMI, oltre alla creazione di reti di business tra le due regioni. L'incontro ha visto la partecipazione di circa 30 rappresentanti di aziende locali e figure chiave come il direttore di Daejeon Techno Park e il capo di ART-ER, Roberto Righetti. La notizia, riportata da sedaily.com, sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale per promuovere lo sviluppo economico e l'innovazione. Daejeon Techno Park si impegna a facilitare investimenti e risultati economici per le aziende locali nel contesto del mercato italiano.