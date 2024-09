Corea del Sud: Damiani apre un nuovo store a Myeongdong, celebrando l'eleganza italiana

26 Settembre 2024_ Damiani, il prestigioso marchio di alta gioielleria italiano, ha inaugurato un nuovo punto vendita presso il duty-free di Shinsegae a Myeongdong, Seoul. Questa apertura fa parte della strategia di espansione del portafoglio luxury del negozio, in un periodo in cui il mercato dell'alta gioielleria sta mostrando segni di crescita nonostante le incertezze economiche globali. Il brand, originario di Valenza, è noto per la sua maestria artigianale e design unico, e offre collezioni esclusive come la 'Belle Époque Collection'. La notizia è stata riportata da etnews.com, evidenziando l'interesse crescente per il lusso italiano in Corea del Sud. L'apertura del negozio offre ai clienti la possibilità di esplorare le creazioni Damiani, unendo tradizione e innovazione nel cuore della capitale sudcoreana.