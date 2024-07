Corea del Sud: Declino del consumo di carne di cane e imminente divieto

15 Luglio 2024_ Nonostante l'arrivo del 'chobok,' uno dei giorni più caldi dell'estate, il consumo di carne di cane in Corea del Sud è in calo. I venditori di carne di cane, nota come 'boshintang,' lamentano un calo della domanda e un aumento dei prezzi, mentre un divieto totale è previsto per il 2027. Un sondaggio della Korea Animal Rights Advocates (KARA) ha rivelato che l'84% dei rispondenti è contrario al consumo di carne di cane e il 59% non l'ha mai mangiata. Il governo sta promuovendo il divieto per motivi di diritti degli animali e salute pubblica, offrendo supporto finanziario agli allevatori di cani per la transizione ad altre attività. Lo riporta The Korea Times. La campagna governativa include anche ispezioni regolari per garantire gli standard igienici e il supporto alle amministrazioni locali per la chiusura delle fattorie illegali.