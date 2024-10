Corea del Sud: Delegazione sudcoreana informa la NATO sulla situazione delle truppe nordcoreane in Russia

28 Ottobre 2024_ Una delegazione sudcoreana ha fornito un briefing alla NATO riguardo al dispiegamento di truppe nordcoreane in Russia, con indicazioni che potrebbero essere pronte per un'azione contro le forze ucraine. Il briefing, che si è svolto a Bruxelles, ha visto la partecipazione di alti funzionari della difesa e dell'intelligence sudcoreana, i quali hanno confermato l'invio di circa 3.000 soldati nordcoreani nell'est della Russia. Durante l'incontro, si è discusso anche della possibilità di inviare un team di esperti sudcoreani a Kiev per monitorare le attività delle truppe nordcoreane. La notizia è stata riportata da The Korea Times. La delegazione era guidata da Hong Jang-won, Vice Direttore del Servizio Nazionale di Intelligence, e ha evidenziato le preoccupazioni per la sicurezza regionale in un contesto di crescente tensione tra Russia e Ucraina.