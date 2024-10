Corea del Sud: Designer coreano presenta la bellezza dell'Hanbok in Italia

07 Ottobre 2024_ Il designer coreano Lee Il-soon ha recentemente presentato una sfilata di Hanbok, il tradizionale abito coreano, presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, in occasione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Italia. L'evento, intitolato 'Luce, verso la luce!', ha visto la partecipazione di modelli e artisti locali, celebrando la bellezza e la modernità del Hanbok attraverso una fusione di danza tradizionale e moda contemporanea. Lee ha ricevuto elogi per la sua presentazione, definita 'sorprendente' e 'straordinaria' dai partecipanti, sottolineando l'apprezzamento per la cultura coreana anche nel cuore della moda italiana. La notizia è stata riportata da news.heraldcorp.com. Questo evento rappresenta un importante passo per il rafforzamento dei legami culturali tra Corea del Sud e Italia, con l'intenzione di continuare a promuovere il Hanbok anche in altre città italiane come Milano.