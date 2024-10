Corea del Sud: Disoccupazione nel settore del commercio al dettaglio ai minimi storici

20 Ottobre 2024_ Il settore del commercio al dettaglio in Corea del Sud ha registrato il più basso tasso di occupazione dal 2013, con solo l'11,1% degli occupati totali impiegati in questo ambito. La crisi dei consumi e i cambiamenti strutturali dell'industria, come l'aumento dello shopping online e dei negozi automatizzati, hanno contribuito a questa diminuzione. Nel terzo trimestre del 2024, il numero di occupati nel commercio al dettaglio è sceso a 3.201.000, evidenziando una riduzione significativa rispetto agli anni precedenti. Secondo il Korea Development Institute (KDI), il consumo di beni continua a mostrare segni di debolezza, mentre il settore dei servizi sta lentamente recuperando. La notizia è stata riportata da 경향신문. Le prospettive per l'occupazione nel commercio al dettaglio rimangono incerte, con previsioni negative per il quarto trimestre, a causa della stagnazione dei consumi e dell'aumento delle scorte.