Corea del Sud: Dolce&Gabbana Beauty espande la sua presenza nel mercato coreano

12 Settembre 2024_ Dolce&Gabbana Beauty, il marchio di cosmetici dell'iconica casa di moda italiana, sta ampliando la sua attività in Corea del Sud grazie a un accordo con Shinsegae International. L'azienda prevede di aumentare la propria visibilità e quota di mercato attraverso l'espansione della rete di distribuzione e l'introduzione di nuovi prodotti. Recentemente, Dolce&Gabbana Beauty ha aperto un nuovo negozio al Galleria Department Store di Apgujeong, a Seoul, dove i clienti possono trovare l'intera gamma di prodotti di bellezza e profumi. La notizia è stata riportata da theviewers.co.kr. L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità per il marchio italiano di consolidare la sua presenza in un mercato sempre più competitivo e di attrarre un pubblico amante del lusso e della bellezza.