Corea del Sud: Dominio della nazionale di tiro con l'arco ai Giochi Olimpici di Parigi

03 Agosto 2024_ La Corea del Sud continua a dominare nel tiro con l'arco ai Giochi Olimpici di Parigi, conquistando medaglie d'oro sia nella competizione maschile che in quella femminile, oltre alla misto. Gli atleti Kim Woo-jin e Im Si-hyun hanno brillato, portando a casa il secondo oro consecutivo nella categoria mista. La squadra sudcoreana non ha subito alcuna sconfitta fino ad ora, avvicinandosi a un record storico di cinque medaglie d'oro in tutte le categorie. La notizia è riportata da kbs.co.kr, evidenziando l'eccellenza della Corea del Sud nel tiro con l'arco, una disciplina in cui il paese ha una lunga tradizione di successi a livello internazionale.