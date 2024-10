Corea del Sud: Elezioni anticipate in vista, tensioni tra i partiti aumentano

12 Ottobre 2024_ Le elezioni anticipate del 16 ottobre si avvicinano, con i leader dei principali partiti politici sudcoreani, Han Dong-hoon del Partito della Libertà e Lee Jae-myung del Partito Democratico, concentrati sulla difesa dei loro territori tradizionali. La competizione è particolarmente accesa a Busan, dove il candidato dell'opposizione ha guadagnato slancio, mentre in Jeonnam, il candidato del Partito Democratico affronta una crescente sfida. La sconfitta di Han a Geumjeong potrebbe portare a una diffusione di sentimenti di opposizione all'interno del suo partito, influenzando anche i futuri incontri con il presidente Yoon Suk-yeol. Lee, nel frattempo, è sotto pressione in vista di un verdetto per presunti reati elettorali, che potrebbe compromettere la sua posizione di leader dell'opposizione, come riportato da segye.com. Le elezioni sono viste come un test cruciale per entrambi i partiti, con implicazioni significative per la stabilità politica della Corea del Sud.