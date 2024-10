Corea del Sud: Elezioni locali in corso con affluenza in crescita

16 Ottobre 2024_ Oggi si svolgono le elezioni locali in Corea del Sud, con un'affluenza alle urne che ha raggiunto il 15,90% alle ore 13:00. Fino ad...

16 Ottobre 2024_ Oggi si svolgono le elezioni locali in Corea del Sud, con un'affluenza alle urne che ha raggiunto il 15,90% alle ore 13:00. Fino ad ora, 137.479 elettori hanno votato su un totale di 8.645.180 registrati, includendo anche il 8,98% di voti espressi durante il periodo di voto anticipato. Le elezioni riguardano la scelta di quattro sindaci di distretto e il nuovo sovrintendente dell'istruzione di Seoul, con affluenze variabili tra le diverse aree, come il 34,4% a Busan e il 47,7% a Incheon. La fonte di questa notizia è 동아일보. Le elezioni di oggi sono particolarmente significative poiché mostrano un aumento dell'affluenza rispetto alle elezioni precedenti, suggerendo un crescente interesse da parte dei cittadini per la politica locale.