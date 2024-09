Corea del Sud: Emergenza nei pronto soccorso a causa della carenza di medici

10 Settembre 2024_ La Corea del Sud sta affrontando una grave crisi nei pronto soccorso, con un numero insufficiente di medici disponibili per gestire le emergenze. Recenti incidenti hanno evidenziato la difficoltà dei pazienti a ricevere cure tempestive, con casi di bambini e adulti che non hanno trovato assistenza in tempo. La situazione è aggravata dalla crescente carenza di personale medico, che ha portato a chiusure parziali di alcuni pronto soccorso. La fonte di queste informazioni è 한겨레. Il governo ha annunciato misure per affrontare la crisi, ma gli esperti avvertono che sono necessarie soluzioni a lungo termine per garantire un'assistenza sanitaria adeguata in tutto il paese.