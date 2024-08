Corea del Sud: Emergenza sanitaria a causa di conflitti politici nel settore medico

24 Agosto 2024_ La Corea del Sud sta affrontando una grave crisi sanitaria a causa di conflitti politici che hanno portato a un significativo vuoto nell'assistenza medica. I sindacati del settore sanitario hanno annunciato uno sciopero generale a partire dal 29 agosto, con il rischio di chiusure di emergenze durante le festività di Chuseok. Le richieste dei lavoratori includono la normalizzazione dei servizi medici e la risoluzione dei conflitti con il governo, che ha portato a un deterioramento delle condizioni lavorative. La situazione è ulteriormente complicata dalla crescente pressione sui servizi di emergenza, già in difficoltà a causa della pandemia di COVID-19. La fonte di questa notizia è ytn.co.kr. La crisi sanitaria in corso mette in evidenza la necessità di un intervento governativo urgente per garantire la sicurezza e la salute pubblica.