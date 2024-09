Corea del Sud: Emergenza sanitaria in aumento a causa di ritardi nei trasferimenti ospedalieri

29 Settembre 2024_ I paramedici sudcoreani segnalano un aumento dei ritardi nel trasferimento di pazienti critici agli ospedali, con un incremento del 22% rispetto all'anno scorso. La situazione è aggravata dalla mancanza di personale medico, con molti medici che hanno lasciato il servizio, portando a un sovraccarico di lavoro per quelli rimasti. I pazienti in condizioni gravi, come quelli classificati come KTAS 1-2, stanno affrontando tempi di attesa prolungati, con il 4,2% di essi che ha atteso oltre 30 minuti per essere trasferito. La fonte di queste informazioni è kbs.co.kr. La crisi sanitaria ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini, che chiedono un intervento immediato da parte del governo e delle istituzioni sanitarie per migliorare l'accesso alle cure mediche.