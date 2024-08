Corea del Sud: Enrico Coveri cerca partner per entrare nel mercato coreano

5 Agosto 2024_ Il marchio di moda italiano Enrico Coveri sta cercando partner per espandere la sua presenza nel mercato coreano. L'azienda, specializzata in design innovativi e colori vivaci, ha affidato a Felixthink la ricerca di licenziatari per diverse categorie, tra cui moda femminile e sportiva. Enrico Coveri, fondato dal designer toscano nel 1977, è noto per il suo uso distintivo di colori e paillettes, elementi che hanno rivoluzionato il panorama della moda. La notizia è stata riportata da apparelnews.co.kr, evidenziando l'interesse crescente per il marchio italiano in Corea del Sud. La storia di Coveri e il suo impatto sulla moda contemporanea continuano a ispirare designer e appassionati in tutto il mondo.