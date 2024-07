Corea del Sud: Esercito riattiva trasmissioni con altoparlanti contro la Corea del Nord

21 Luglio 2024_ L'esercito sudcoreano ha riattivato le trasmissioni con altoparlanti lungo tutta la linea di demarcazione militare (MDL) a partire dalle 13:00 del 21 luglio. Questa decisione è stata presa in risposta ai continui lanci di palloni contenenti rifiuti da parte della Corea del Nord, nonostante ripetuti avvertimenti. Le trasmissioni, considerate uno strumento di guerra psicologica temuto dal Nord, sono state riattivate dopo sei anni e ora coprono tutte le aree di confine. L'esercito ha anche aumentato lo stato di allerta delle sue unità di artiglieria, come i cannoni semoventi K9, per prepararsi a possibili provocazioni locali. Lo riporta il quotidiano 동아일보. Le trasmissioni saranno attive fino a 10 ore al giorno e, se necessario, verranno utilizzati anche altoparlanti mobili montati su veicoli.