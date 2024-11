Corea del Sud: Esportazioni di ramen raggiungono un record storico nel 2024

1 Novembre 2024_ Le esportazioni di ramen della Corea del Sud hanno raggiunto un valore record di 1 miliardo e 200 milioni di dollari entro la fine di ottobre 2024, segnando un incremento del 30% rispetto all'anno precedente. Questo risultato è stato raggiunto in soli dieci mesi, superando il totale delle esportazioni dell'intero anno 2023. La crescita continua delle esportazioni di ramen è attribuita all'aumento dell'interesse per la cultura coreana e ai successi dei contenuti K, che hanno spinto la popolarità del ramen coreano a livello globale. Le aziende produttrici di ramen stanno anche organizzando eventi promozionali per condividere il successo con i consumatori locali. La notizia è stata riportata da 매일경제. Il Ministro dell'Agricoltura, Alimentazione e Affari Rurali, Song Mi-ryung, ha visitato un negozio specializzato in ramen per celebrare questo traguardo e ha sottolineato l'importanza del supporto governativo per il successo delle esportazioni.