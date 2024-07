Corea del Sud: Evento di successo per Pascucci con la granita personalizzata

1 Luglio 2024_ Pascucci, il noto marchio italiano di caffè, ha concluso con successo l'evento 'What's Your Color? Make Your Granita!' in...

1 Luglio 2024_ Pascucci, il noto marchio italiano di caffè, ha concluso con successo l'evento 'What's Your Color? Make Your Granita!' in collaborazione con l'azienda di consulenza d'immagine Hiucal. L'evento, tenutosi il 28 giugno presso il Centro Seoul National University, ha utilizzato il concetto di 'personal color' per promuovere la granita, un popolare dessert estivo. I partecipanti, selezionati tramite social media, hanno ricevuto una diagnosi del loro colore personale e una granita abbinata gratuitamente. Pascucci, che gestisce sei negozi 'Centro' in Corea del Sud, ha dichiarato che l'evento ha permesso ai clienti di esprimere la loro individualità attraverso le combinazioni di granita. Lo riporta newsway.co.kr. Pascucci continuerà a offrire esperienze uniche per coinvolgere i clienti e rafforzare la sua presenza sul mercato.