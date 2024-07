Corea del Sud: Evento 'Sole di Positano' porta l'Italia a Seoul

30 Giugno 2024_ Il grande magazzino Hyundai di Seoul ospita l'evento 'Sole di Positano', che celebra la bellezza della famosa località italiana. Fino alla fine di agosto, 16 punti vendita in tutta la Corea del Sud ricreeranno l'atmosfera di Positano con limoni e ombrelloni gialli. L'iniziativa mira a offrire ai clienti un'esperienza vacanziera ispirata alla costa amalfitana. L'evento ha attirato numerosi visitatori desiderosi di scattare foto ricordo. Lo riporta sedaily.com. Hyundai Department Store è uno dei principali rivenditori in Corea del Sud, noto per le sue iniziative innovative e di alta qualità.