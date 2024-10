Corea del Sud: Ferrero lancia nuovi gelati ispirati ai classici italiani

30 Settembre 2024_ Ferrero ha recentemente introdotto due nuovi gelati, il 'Ferrero Rocher classic' e il 'Ferrero Rondnoir', sul mercato sudcoreano. Questi gelati, disponibili in forma di stecco, promettono di conquistare i palati locali grazie al loro ricco sapore di cioccolato e nocciole, già apprezzati in Europa. La distribuzione di questi prodotti è gestita da Maeil Dairy, che collabora con Ferrero dal 2007, portando in Corea del Sud una selezione di dolciumi italiani come cioccolatini e Nutella. La notizia è stata riportata da rpm9.com, evidenziando l'interesse crescente per i prodotti dolciari italiani in Corea del Sud. Maeil Dairy prevede di continuare a introdurre una varietà di gelati Ferrero, rispondendo così alla crescente domanda dei consumatori coreani.