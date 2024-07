Corea del Sud: Festa del baseball con l'All-Star Game a Incheon

6 Luglio 2024_ L'All-Star Game del baseball professionistico sudcoreano si è tenuto a Incheon per la prima volta in 16 anni, mettendo in mostra le...

6 Luglio 2024_ L'All-Star Game del baseball professionistico sudcoreano si è tenuto a Incheon per la prima volta in 16 anni, mettendo in mostra le nuove generazioni di giocatori. Tra i protagonisti, i giovani come Hwang Sung-bin e Kim Do-young hanno brillato con performance originali e coinvolgenti. L'evento ha visto anche i veterani partecipare con le loro famiglie, creando un'atmosfera festosa e memorabile per i fan. Choi Hyung-woo ha vinto il titolo di MVP grazie a una prestazione eccezionale, mentre Hwang Sung-bin ha ricevuto il premio per la migliore performance. Lo riporta kbs.co.kr. La seconda metà della stagione promette competizioni ancora più intense e spettacolari.