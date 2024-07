Corea del Sud: Festival italiano a Gyeonggi celebra il Carnevale di Venezia

5 Luglio 2024_ In Corea del Sud, il Gyeonggi-do ospita un festival che celebra il famoso Carnevale di Venezia. L'evento, che si svolge nel villaggio tematico Petite France & Italian Village, offre ai visitatori un'esperienza culturale unica con maschere e costumi tipici del carnevale veneziano. Il festival, che durerà fino al 31 agosto 2024, include anche attività educative e ricreative per famiglie e coppie. La notizia è riportata da sisunnews.co.kr. Questo evento rappresenta un'importante occasione per promuovere la cultura italiana in Corea del Sud, attirando turisti e appassionati di tradizioni europee.