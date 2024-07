Corea del Sud: FILA lancia la campagna 'Bellissimo' ispirata all'Italia

11 Luglio 2024_ FILA ha annunciato il lancio della campagna 'Bellissimo' e della 'CASA FILA Collection', ispirate al patrimonio italiano del marchio. La campagna 'Bellissimo', che significa 'il più bello' in italiano, celebra l'eredità italiana di FILA e promuove il godimento della vita attraverso sport e gioco. La 'CASA FILA Collection' offre uno stile versatile sia dentro che fuori dal campo, e sarà disponibile in Corea del Sud a partire da metà luglio. La campagna sarà visibile sui canali ufficiali di FILA, inclusi Instagram e YouTube, e sullo store online di FILA Korea. Lo riporta newsis.com. FILA, originariamente fondata in Italia, continua a valorizzare le sue radici italiane attraverso queste iniziative globali.