Corea del Sud: FILA+ lancia la sua nuova collezione ispirata all'Italia

22 Ottobre 2024_ FILA+, il marchio globale di abbigliamento sportivo, ha presentato la sua nuova collezione in Corea del Sud, ispirata ai suoi archivi storici e alla tradizione italiana. La collezione include abbigliamento, calzature e accessori realizzati con materiali di alta qualità, con un design che reinterpreta i colori della bandiera italiana. Il lancio globale ha visto eventi in diverse città, tra cui Milano, dove è stata presentata la collezione in un prestigioso negozio di moda. La pop-up store a Seoul, che durerà fino al 30 ottobre, è decorata con il logo iconico di FILA e i colori della nuova linea. La notizia è stata riportata da sports.donga.com. Questo evento sottolinea l'influenza della moda italiana nel panorama globale e il crescente interesse per il design sportivo di alta gamma.