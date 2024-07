Corea del Sud: Firmati 22 memorandum di intesa con il Vietnam per rafforzare la cooperazione economica

1 Luglio 2024_ Un totale di 22 memorandum di intesa (MOU) sono stati firmati tra Corea del Sud e Vietnam nei settori dell'energia, biotecnologia, semiconduttori, intelligenza artificiale, istruzione e assistenza sanitaria. Gli accordi non vincolanti sono stati siglati durante un forum economico presso il Lotte Hotel di Seoul, co-ospitato dalla Camera di Commercio e Industria della Corea (KCCI) e dal Ministero della Pianificazione e degli Investimenti del Vietnam. All'evento hanno partecipato circa 500 funzionari governativi e dirigenti aziendali di entrambi i paesi, tra cui il Primo Ministro vietnamita Pham Minh Chinh e il Ministro del Commercio, Industria ed Energia coreano Ahn Duk-geun. Il forum, tenutosi ad Hanoi l'anno scorso, è stato organizzato in Corea quest'anno per rafforzare ulteriormente la partnership economica tra i due paesi. The Korea Times riporta che il governo coreano intende supportare le attività commerciali delle aziende nazionali in Vietnam attraverso vari canali governativi. Il Primo Ministro vietnamita rimarrà in Corea fino a mercoledì per incontrare altri dirigenti di conglomerati e discutere possibili collaborazioni commerciali.