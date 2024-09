Corea del Sud: Forti piogge causano allagamenti e disagi in diverse regioni

21 Settembre 2024_ La Corea del Sud sta affrontando forti piogge che hanno portato a allagamenti e danni in diverse aree, in particolare a Busan e lungo la costa meridionale della provincia di Gyeongsangnam-do. Le precipitazioni hanno superato i 340 mm a Changwon e i 200 mm a Busan, causando l'interruzione di servizi ferroviari e la chiusura di strade e sottopassi. Le autorità hanno elevato il livello di allerta per le frane in nove province e hanno esortato la popolazione a evitare spostamenti non necessari. Non si segnalano al momento vittime, ma i danni materiali sono ingenti, come riportato da imnews.imbc.com. Le autorità stanno mobilitando risorse per affrontare l'emergenza e monitorare la situazione in tempo reale.