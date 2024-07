Corea del Sud: Gelato italiano conquista il mercato estivo

16 Luglio 2024_ Il marchio italiano Pascucci, noto per il suo caffè, ha venduto circa 100.000 unità del suo 'Amazing Gelato' nel solo mese di giugno in Corea del Sud. Questo gelato, realizzato con ingredienti e tecniche italiane, è disponibile in 12 gusti, tra cui tiramisù, pistacchio e fragola. Pascucci ha anche lanciato due nuovi dessert a base di gelato, chiamati 'Coppa Gelato', che includono vari topping e salse italiane. La popolarità del gelato italiano in Corea del Sud dimostra l'apprezzamento per i prodotti di alta qualità e l'autenticità della tradizione italiana. Lo riporta newsis.com. Pascucci continua a espandere la sua offerta di prodotti italiani, rafforzando i legami culturali e gastronomici tra Italia e Corea del Sud.