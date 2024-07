Corea del Sud: Giovani impiegano in media 11,5 mesi per trovare il primo lavoro

16 Luglio 2024_ I giovani sudcoreani di età compresa tra i 15 e i 29 anni impiegano in media 11,5 mesi per trovare il loro primo lavoro retribuito. Questo dato rappresenta un aumento di 1,1 mesi rispetto all'anno precedente, segnando il periodo più lungo dal 2006. I giovani con un diploma di scuola superiore o inferiore impiegano in media 1 anno e 5,6 mesi per trovare il primo impiego. La preferenza delle aziende per i lavoratori con esperienza e l'aumento del numero di giovani che proseguono gli studi sono tra le cause principali di questo ritardo. 경향신문 riporta che il numero di giovani disoccupati che non hanno lavorato per oltre tre anni ha raggiunto i 238.000. La durata media del primo impiego è di 1 anno e 7,2 mesi, con un aumento del lavoro part-time.