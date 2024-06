Corea del Sud: Governo avvia scuole integrate per bambini da 0 a 5 anni

27 Giugno 2024_ Il governo sudcoreano inizierà a gestire 100 scuole integrate per bambini da 0 a 5 anni a partire dalla seconda metà del 2024, con l'obiettivo di espandere il numero a 3100 entro il 2027. Queste scuole, denominate '영유아학교' (scuole per bambini piccoli), unificheranno i servizi di asilo nido e scuola materna, attualmente separati. Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato che il nuovo sistema prevede un orario di funzionamento di 12 ore al giorno, con un rapporto insegnante-bambino migliorato. Entro la fine dell'anno, il governo definirà il modello di istituzione integrata e inizierà a modificare le leggi pertinenti dal prossimo anno. 한겨레 riporta che il vice primo ministro e ministro dell'Istruzione, Lee Ju-ho, ha sottolineato l'importanza di questo progetto per il benessere e lo sviluppo dei bambini. L'iniziativa mira a garantire un'educazione equa e di qualità per tutti i bambini sudcoreani.