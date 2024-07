Corea del Sud: Governo minaccia riduzione dei posti per i medici specializzandi

18 Luglio 2024_ Il Ministero della Salute e del Welfare della Corea del Sud ha annunciato che 7648 medici specializzandi hanno formalmente rassegnato le dimissioni in segno di protesta contro l'aumento dei posti nelle scuole di medicina. Il governo ha avvertito che ridurrà il numero di specializzandi nelle strutture che non hanno comunicato il numero di dimissioni. Inoltre, i medici specializzandi che non torneranno al lavoro entro settembre dovranno prestare servizio militare. Secondo i dati, solo l'8,4% dei medici specializzandi ha ripreso servizio nelle 211 strutture ospedaliere coinvolte. Lo riporta il 경향신문. Il governo ha anche dichiarato che collaborerà con il Ministero della Difesa e l'Agenzia per il Servizio Militare per gestire i medici specializzandi che non rientreranno in servizio.