Corea del Sud: Governo ritira sanzioni per medici specializzandi dimissionari

8 Luglio 2024_ Il governo sudcoreano ha deciso di ritirare le sanzioni amministrative contro i medici specializzandi (interni e residenti) che avevano lasciato i loro posti di lavoro in ospedali di formazione. Inoltre, è stato permesso ai medici dimissionari di riprendere la formazione nello stesso campo e anno a partire da settembre. Il Ministro della Salute e del Welfare, Cho Kyu-hong, ha annunciato la decisione durante una conferenza stampa, esortando i medici a tornare al lavoro senza esitazioni. La decisione arriva dopo che il governo aveva inizialmente minacciato di sospendere le licenze per almeno tre mesi. 경향신문 riporta che la misura è stata presa per affrontare la carenza di personale medico e rispondere alle richieste di ritorno anticipato da parte di associazioni mediche e gruppi di pazienti. La nuova politica permetterà ai medici di partecipare al reclutamento per la seconda metà dell'anno, che inizierà il 22 luglio.