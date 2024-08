Corea del Sud: Governo rivede piano per installazione di caricabatterie per auto elettriche nei nuovi appartamenti

15 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano ha deciso di rivedere il piano per l'installazione di caricabatterie per auto elettriche nei nuovi...

15 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano ha deciso di rivedere il piano per l'installazione di caricabatterie per auto elettriche nei nuovi appartamenti, aumentando l'obbligo dal 5% al 10% a partire dal 2025. Questa modifica arriva dopo un aumento delle preoccupazioni pubbliche riguardo ai rischi di incendi legati alle auto elettriche, che hanno spinto a limitare il parcheggio di queste vetture. Inizialmente, il piano era stato annunciato nel giugno dello scorso anno come parte di una strategia per potenziare l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici. La fonte di questa notizia è 매일경제. Inoltre, si sta discutendo la necessità di rivedere complessivamente le politiche di parcheggio, considerando l'aumento di veicoli elettrici commerciali come autobus e taxi.