Corea del Sud: Governo valuta supporto di 155mm di proiettili a Ucraina in risposta a Nord Corea

29 Ottobre 2024_ Il governo sudcoreano sta considerando di fornire proiettili da 155mm all'Ucraina come risposta al recente dispiegamento di truppe nordcoreane in Russia. Fonti governative hanno confermato che la priorità sarebbe l'invio di questi proiettili, richiesti costantemente dall'Ucraina. Il presidente Yoon Suk-yeol ha espresso preoccupazione per il trasferimento di tecnologie militari russe alla Corea del Nord, che potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza della Corea del Sud. La notizia è stata riportata da 동아일보. Se il supporto venisse confermato, ci si aspetta una forte opposizione da parte dell'opposizione politica, che teme un aumento delle tensioni nella penisola coreana.