Corea del Sud: Grande offerta di appartamenti dopo Chuseok nella regione di Seoul

13 Settembre 2024_ Dopo le festività di Chuseok, il mercato immobiliare della Corea del Sud si prepara a una significativa offerta di appartamenti, con oltre 85.000 unità in programma fino alla fine dell'anno. In particolare, i quartieri di Gangnam, Seocho e Songpa a Seoul, noti per i loro appartamenti di lusso, stanno attirando l'attenzione degli acquirenti. Tra le nuove costruzioni, il 'Cheongdam Leel' e il 'Jamsil Raemian I-Park' sono considerati i più ambiti, con potenziali guadagni significativi per i vincitori delle lotterie di assegnazione. Secondo le fonti del settore, l'aspettativa di un abbassamento dei tassi d'interesse continuerà a stimolare la domanda di nuove abitazioni. La notizia è riportata da 매일경제, un'importante testata economica sudcoreana. La situazione attuale riflette l'interesse costante per le aree residenziali di alta qualità nella capitale sudcoreana.