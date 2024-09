Corea del Sud: Grande partecipazione al '907 Climate Justice March' a Seoul

07 Settembre 2024_ Il 7 settembre 2024, oltre 30.000 persone hanno partecipato al '907 Climate Justice March' a Seoul, superando le aspettative iniziali di 20.000 partecipanti. La manifestazione, che si è svolta nel quartiere di Gangnam, ha visto la partecipazione di cittadini di tutte le età, che hanno chiesto azioni immediate contro il cambiamento climatico. I partecipanti hanno sfilato con cartelli realizzati con materiali riciclati, esprimendo messaggi di urgenza riguardo alla crisi climatica e alla necessità di un cambiamento. La fonte di questa notizia è hani.co.kr. Il marchio ha messo in evidenza le preoccupazioni per l'inefficienza del governo e delle grandi aziende nel rispondere alle sfide ambientali, con richieste di politiche più attive e responsabili.