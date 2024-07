Corea del Sud: Grande successo per l'evento 'Positano's Sun' a The Hyundai Seoul

8 Luglio 2024_ L'evento 'Positano's Sun' presso The Hyundai Seoul ha attirato 100.000 visitatori in dieci giorni, replicando l'atmosfera della famosa località turistica italiana. L'iniziativa, che ha trasformato l'area di Sounds Forest in un angolo di Positano, ha visto un'affluenza giornaliera di 10.000 persone, triplicando il numero medio di visitatori. L'evento ha incluso elementi distintivi come un mercato in stile italiano e prodotti tipici difficilmente reperibili in Corea del Sud, come vini e gelati italiani. La manifestazione continuerà fino al 17 luglio e si sposterà poi in altre sedi di Hyundai Department Store in tutto il paese. Lo riporta sentv.co.kr. L'evento ha anche offerto spettacoli di busking e corsi culturali, rafforzando il legame culturale tra Italia e Corea del Sud.