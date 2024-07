Corea del Sud: Gucci apre un nuovo store all'aeroporto di Incheon

24 Luglio 2024_ Il marchio italiano Gucci ha inaugurato un nuovo negozio esclusivo, il 'Gucci Store', presso il Terminal 2 dell'Aeroporto Internazionale di Incheon. Questo store offre una selezione della collezione Bali Zeria, comprendente articoli da viaggio, abbigliamento, borse, scarpe, cinture, accessori e occhiali da sole. L'interno del negozio è caratterizzato da un design moderno, con un'entrata in marmo e pareti dai toni delicati che esaltano i prodotti in vendita. La notizia è stata riportata da yna.co.kr, evidenziando l'importanza di Gucci nel panorama della moda internazionale e la sua presenza in un hub strategico come l'aeroporto di Incheon, che serve milioni di viaggiatori ogni anno.