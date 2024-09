Corea del Sud: Gucci aumenta i prezzi dei suoi prodotti di lusso nel paese

25 Settembre 2024_ Il marchio di lusso italiano Gucci ha aumentato inaspettatamente i prezzi di alcuni dei suoi prodotti in Corea del Sud, con un...

25 Settembre 2024_ Il marchio di lusso italiano Gucci ha aumentato inaspettatamente i prezzi di alcuni dei suoi prodotti in Corea del Sud, con un incremento medio del 11%. Tra i prodotti colpiti, la borsa a spalla 'Gucci Jackie small' ha visto un aumento del 11,6%, passando da 4,3 milioni di won ($3,230) a 4,8 milioni di won ($3,606). Questo aumento segue quattro incrementi di prezzo effettuati dal marchio lo scorso anno e un aumento dell'8% su alcune borse a giugno. La notizia è stata riportata da chosun.com, evidenziando l'impatto delle strategie di prezzo di Gucci sul mercato sudcoreano. L'azienda continua a mantenere una forte presenza nel settore del lusso, riflettendo l'apprezzamento per il design italiano in tutto il mondo.