Corea del Sud: Gucci celebra la cultura coreana con un progetto speciale

19 Luglio 2024_ Il celebre marchio di lusso italiano Gucci ha annunciato un progetto speciale per celebrare la cultura coreana. Dal 15 ottobre al 14 novembre 2024, Gucci lancerà il 'Gucci Cultural Month', un'iniziativa che rende omaggio alla cultura e all'arte della Corea del Sud. Il progetto coinvolgerà figure iconiche come il regista Park Chan-wook e il pianista Cho Seong-jin, noti per il loro contributo alla cultura coreana. L'iniziativa prevede una serie di eventi e programmi che metteranno in luce l'arte e la cultura coreana attraverso vari canali. Lo riporta mediapen.com. Gucci, con questa iniziativa, rafforza il legame tra l'Italia e la Corea del Sud, promuovendo uno scambio culturale tra i due Paesi.