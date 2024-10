Corea del Sud: Gucci celebra la cultura coreana con una campagna speciale

15 Ottobre 2024_ Gucci, il prestigioso marchio italiano, ha lanciato una campagna pubblicitaria per onorare la cultura coreana, intitolata 'Gucci Cultural Month'. La campagna include ritratti in bianco e nero di quattro figure di spicco della cultura coreana, tra cui l'artista concettuale Kim Soo-ja e il regista Park Chan-wook. Inoltre, dal 22 al 29 ottobre, si terrà una mostra fotografica a Itaewon, Seoul, che metterà in luce il contributo di questi artisti alla cultura coreana. Gucci ha dichiarato che l'iniziativa mira a promuovere l'eredità e la creatività della cultura coreana a livello globale, come riportato da yna.co.kr. Questo evento rappresenta un'importante sinergia tra l'arte italiana e quella coreana, sottolineando l'impatto culturale che i marchi di lusso possono avere nel mondo.