Corea del Sud: Gucci celebra la cultura coreana con una mostra fotografica

07 Ottobre 2024_ Il marchio di lusso italiano Gucci ha lanciato una campagna per celebrare il ‘Gucci Culture Month’, accompagnata da una mostra fotografica dedicata a quattro artisti coreani di fama internazionale. Tra questi, il regista Park Chan-wook e il pianista Cho Seong-jin, noti per il loro contributo nel cinema e nella musica, insieme alla coreografa e all'artista concettuale Kim Soo-ja, che hanno guadagnato riconoscimenti a livello globale. Questo progetto, annunciato a luglio, intende onorare la cultura e l'arte coreana, abbracciando diverse discipline artistiche e generazioni. La mostra rappresenta un ponte culturale tra Italia e Corea del Sud, evidenziando l'impatto della creatività coreana nel panorama artistico mondiale, come riportato da mediapen.com. L'iniziativa di Gucci non solo promuove l'arte coreana, ma rafforza anche i legami culturali tra i due Paesi, sottolineando l'importanza della collaborazione artistica internazionale.