Corea del Sud: Gucci Osteria apre a Seoul con la cucina di Massimo Bottura

29 Ottobre 2024_ Gucci Osteria, un ristorante italiano di alta classe, ha aperto le sue porte a Seoul, diventando il quarto locale in Corea del Sud dopo quelli di Los Angeles e Tokyo. Situato presso il quartier generale di Gucci, il ristorante offre piatti tradizionali italiani preparati dallo chef Massimo Bottura, noto per la sua maestria culinaria. L'inaugurazione ha incluso un evento esclusivo per VIP, con cocktail e una vista romantica sulla città. La notizia è stata riportata da whynews.co.kr, evidenziando l'importanza della cultura gastronomica italiana in Corea del Sud e il crescente interesse per la cucina di alta qualità.