Corea del Sud: Gucci Osteria lancia nuovi piatti estivi a Seoul

3 Luglio 2024_ Gucci Osteria da Massimo Bottura Seoul ha annunciato il lancio di nuovi piatti estivi. Il ristorante, guidato dallo chef Jeon Hyung-gyu, presenta una fusione di ingredienti coreani e estetica italiana. Tra i nuovi piatti spiccano 'Estate', 'Under the Sea', 'Jeju Guanciale' e il dessert 'Summer Tarte Tatin'. Questi piatti combinano ingredienti pregiati come il pesce croaker, l'abalone e il maiale nero di Jeju con tecniche culinarie italiane. Lo riporta busan.fnnews.com. La Gucci Osteria di Seoul continua a rappresentare un punto di incontro tra la cultura gastronomica italiana e coreana, offrendo esperienze culinarie uniche.