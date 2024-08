Corea del Sud: Gucci presenta collezione esclusiva per Chuseok ispirata all'Italia

30 Agosto 2024_ Gucci, il prestigioso marchio di moda italiano, ha annunciato il lancio di una nuova collezione di prodotti in pelle in occasione del...

30 Agosto 2024_ Gucci, il prestigioso marchio di moda italiano, ha annunciato il lancio di una nuova collezione di prodotti in pelle in occasione del Chuseok, la festa del raccolto coreana. Tra le novità, spiccano borse e accessori ispirati all'eleganza e alla tradizione italiana, con un design moderno e unico, disponibile solo in Corea del Sud. La collezione include il modello di borsa 'Horsebit 1955', disponibile in una colorazione esclusiva, e una gamma di portafogli e accessori maschili caratterizzati dal celebre motivo GG. La notizia è stata riportata da yna.co.kr, evidenziando l'importanza della cultura italiana nel panorama della moda coreana. Gucci continua a rafforzare il suo legame con il mercato coreano, offrendo prodotti unici che celebrano l'artigianato e lo stile italiano.