Corea del Sud: Han Kang vince il Premio Nobel per la Letteratura

13 Ottobre 2024_ La scrittrice sudcoreana Han Kang ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura, un riconoscimento atteso da decenni dai lettori coreani. La sua vittoria è stata accolta con festeggiamenti in tutto il Paese, dove molti hanno espresso la speranza che il suo successo possa portare maggiore attenzione alla letteratura coreana nel mondo. Han è nota per il suo stile poetico e per l'esplorazione di temi storici e traumi collettivi, che hanno catturato l'interesse della comunità letteraria internazionale. La notizia è stata riportata da The Korea Herald. Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti per la letteratura coreana, che continua a guadagnare riconoscimento globale.