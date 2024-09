Corea del Sud: Hanni dei NewJeans celebra la moda con Gucci in un servizio fotografico esclusivo

11 Settembre 2024_ Hanni, membro del gruppo K-pop NewJeans, è protagonista della copertina di un'edizione speciale della rivista di moda 'Dazed', in collaborazione con il marchio italiano Gucci. La giovane artista, che è anche ambasciatrice globale del brand, ha mostrato una varietà di stili e trucchi, catturando l'attenzione con la sua personalità vivace e l'uso creativo di accessori. Durante un'intervista, Hanni ha condiviso la sua gioia per la crescente popolarità della sua espressione linguistica, rivelando anche il suo amore per la parola coreana '설레다', che significa 'essere emozionati'. La notizia è stata riportata da topstarnews.net. NewJeans, composto da Hanni e altre quattro talentuose ragazze, ha recentemente trionfato ai '2024 THE FACT MUSIC AWARDS' in Giappone, dimostrando il loro impatto nella scena musicale asiatica.