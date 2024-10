Corea del Sud: Herno presenta il suo primo pop-up a Seoul con un tocco di eleganza italiana

24 Ottobre 2024_ Il marchio di moda di lusso italiano Herno ha inaugurato il suo primo pop-up a Seoul, nel quartiere di Seongsu, dal 24 al 29 ottobre 2024. Questo evento offre ai visitatori l'opportunità di esplorare il design innovativo e la qualità dei materiali del brand, che ha origini nel 1948 in Piemonte, Italia. Il pop-up, intitolato 'Herno River Tales', celebra la storia del marchio e presenta una selezione di capi, tra cui cappotti in cashmere e giacche ultraleggere. La notizia è stata riportata da news1.kr, evidenziando l'interesse crescente per la moda italiana in Corea del Sud. Herno, noto per i suoi impermeabili e la sua versatilità, continua a espandere la sua presenza internazionale, attirando un pubblico giovane e alla moda.